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الصحة

8 مأكولات تؤثر على صحة الجنين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:13 م
الجنين
الجنين
سلمى اشرف
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كشف موقع "health line" عن قائمة بالأطعمة التي يجب على السيدات الحوامل الابتعاد عن تناولها لنمو الجنين بصورة سليمة وصحية.

إليك 8 مأكولات احذرى تناولها لنمو الجنين بصورة سليمة:

- اللحوم النيئة:
إذ يجب تجنب لحم البقر، والدواجن، والمأكولات البحرية غير المطبوخة جيدًا بسبب خطر التلوث ببكتيريا القولون، وداء المقوسات، والسلمونيلا.

- اللحوم الباردة:
حيث غالبًا ما تكون اللحوم الباردة ملوثة بالليستريا، والتي قد تُسبب الإجهاض، كما أنّ الليستريا قادرة على العبور من خلال المشيمة وإصابة الجنين بالعدوى أو التسمم بالدم، ممّا قد يؤدي إلى موته.

- الأسماك:
تلك التي تحتوي على كمياتٍ عالية من الزئبق، حيث يرتبط الزئبق المُستهلك أثناء الحمل بتأخر نمو الطفل وتلف دماغه، بالإضافة إلى الأسماك المعرضة للملوثات الصناعيّة إذ يجب تجنب أسماك البحيرات والأنهار الملوثة.

- المحار الخام:
حيث قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ممّا قد يؤثر على صحة الجنين.

- البيض النيئ:
إذ يجب تجنب البيض النيئ أو أيّ أطعمة تحتوي على البيض النيئ بسبب احتمال الإصابة بالسلمونيلا.

- الأجبان الطرية:
إذ إنّ هذه الأجبان قد تحتوي على الليستيريا أيضًا. الحليب غير المُبستر: حيث يمكن أنّ يحتوي على الليستيريا، لذا يجب شرب الحليب المبستر فقط.

- الكافيين:
إذ إنّ تناول الأطعمة المحتوية على الكافيين قد يكون مرتبطًا ببعض حالات الإجهاض، وذلك لأنّه مدر للبول، ممّا يعني أنّه يُساعد فى التقليل من سوائل جسم.

- الخضروات غير المغسولة:
من الضروري التأكد من غسل الخضروات لتجنب التعرض المحتمل لداء المقوسات.

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