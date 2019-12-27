"المركزى التونسى" يبقى سعر الفائدة عند 7٫75%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7٫75 بالمائة.



وقال المجلس عقب اجتماعه الدوري "التحسن التدريجي، الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية، يبقى هشا ولا بد من معاضدته،" حسبما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في فبراير إلى 7٫75 بالمائة من 6٫75 بالمائة في مسعى لاحتواء تضخم بلغ مستويات قياسية مرتفعة.