وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة عذبها والدها بالشرقية

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة "ن. أ. س" ١٤ سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.



حيث قام الفريق بالتحرك سريعا برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ حول حالة الطفلة وتعرضها للتعذيب على يد الأب وزوجته، حيث توجه الفريق لمستشفى بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.



وجارٍ متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ إذا لزم الأمر.



وتم تحرير محضر ضد الأب وزوجته برقم ٥٥٠٩٠ بلبيس، وعرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة القضية.



ووجهت وزيرة التضامن بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفلة وتوفير جميع أوجه الدعم على مدار الساعة والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.