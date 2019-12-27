نيويورك تعزز انتشارها الأمني في المناطق اليهودية

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الجمعة، إنه سيتم تعزيز الوجود الأمني في بعض أحياء بروكلين في أعقاب العديد من الاعتداءات المعادية للسامية المشتبه بها.



وأضاف دي بلاسيو في تغريدة على تويتر أن المزيد من الضباط ستتم رؤيتهم في حديقة بروج، وكراون هايتس وويليامسبرج، حيث إن كل المناطق تلك بها أعداد كبيرة من اليهود.



وقال إن الشرطة ستزيد أيضا من زياراتها لدور العبادة "ومناطق مهمة أخرى في المجتمع اليهودي".



وذكر العمدة على تويتر أن "أي شخص يهدد مجتمعنا اليهودي سوف يواجه العدالة... معاداة السامية اعتداء على قيم مدينتنا وسنواجهها بكل قوة".

يأتي الإعلان عقب عدد من الحوادث التي قد تكون معادية للسامية في المدينة خلال العطلة اليهودية "حنوكا" أي عيد الأنوار بالعبرية هذا الأسبوع.



وكان قد تم دفع رجل مسن 65 عاما في مانهاتن يوم الإثنين الماضي وتعرض للضرب والشتم من رجل آخر، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن إدارة شرطة نيويورك.



كما وردت تقارير في اليوم ذاته عن أن شباب صغارا ضربوا صبيين في مبنى سكني في بروكلين.



ووقع حادثان منفصلان في بروكلين يوم الثلاثاء الماضي، اشتركت فيهما مجموعة من الأشخاص تردد أنهم أطلقوا شتائم معادية لليهود بصوت عالٍ على شاب 25 عاما وقامت مجموعة أخرى بتوجيه لكمات لرجل 56 عاما، وفقا لسي إن إن.



وقال العمدة على تويتر يوم الأربعاء إن الشرطة تحقق في هذه الحوادث.



وأوضح دي بلاسيو إن "الجرائم الخسيسة المرتكبة ضد مجتمعنا اليهودي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هي اعتداء على كل سكان نيويورك".



ووفقا للشبكة الأمريكية، وجهت الشرطة يوم الخميس تهمة لسيدة بارتكاب جريمة كراهية بعد مزاعم بأنها ضربت سيدة يهودية 34 عاما بحقيبتها أمام طفل الضحية الصغير.