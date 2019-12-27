الأحد.. مناقشة "حرب الشائعات على المصريين" بمكتبة القاهرة الكبرى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب "حرب الشائعات على المصريين" للشاعر والكاتب الصحفى أحمد خالد، فى السادسة من مساء الأحد ٢٩ ديسمبر بمقر المكتبة بالزمالك.



يناقش الكتاب العميد أركان حرب خالد فهمى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحث فى الشئون التاريخية والسياسية، والكاتب الصحفى خالد ناجح رئيس تحرير مجلة ورواية وكتاب الهلال، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



الكتاب يقع في اثنتى عشر فصلا، تتعدد عناوينها الدالة مثل: "وطن بدون أهرامات" و"هروب التمساح" و"صناعة القلق" و"فئران الضرائب" و"موظف لكل مواطن" و"الانتقام من سيدات يونيو".



ورغم أن هناك كتبا كثيرة صدرت عن الشائعات مصريا وعربيا ودوليا لكن هذا الكتاب هو الأول الذي يجعل من موضوعه تحليل الشائعات في مصر توثيقا وتحليلا كحالة خاصة، وليس كتابا عاما عن الشائعات في إطارها العام.