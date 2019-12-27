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عالم

اليمن يؤكد نجاحه فى استئناف إنتاج وتصدير النفط خلال الـ3 سنوات الماضية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:27 م
النفط
النفط
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أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، أنها نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات شملت استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، واستعادة ثقة الشركات الأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك تحقق من خلال تبني الحكومة اليمنية حزمة من الإجراءات والسياسات المختلفة، للمساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد الوطني، عقب تأثره نتيجة إشعال ميليشيا الحوثي الانقلابية الحرب على الشرعية وانقلابها على العملية السياسية والتسبب بهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015م.

واستعرض التقرير السنوي لإنجاز خطة وزارة النفط اليمنية للعام 2019م، الأعمال والمشاريع المنجزة في قطاع النفط والمعادن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ابتداءً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و4 في محافظة شبوة.

وأكد التقرير أن عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يوميًا عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م.. مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر ٢٠ ألف برميل يوميًا، يكرر منها ٨ إلى ١٠ آلاف برميل محليًا، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يوميًا.

وأشار التقرير السنوي، إلى عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.

وأكدت وزارة النفط، وجود مشاريع هامة واستراتيجية جديدة لتفعيل قطاع النفط، تشمل مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و18 وS1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يوميًا من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يوميًا وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يوميًا، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.

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