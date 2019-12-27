"التنمر ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط تضمنت ورش حكي للأطفال عن ترشيد المياه من كتب "الفيضان - وقطرة المياه - كيفية الحفاظ على المياه"، أعقب ذلك مسابقة ثقافية للأطفال.



كما أقيمت ورش لتعليم الكروشيه والتفصيل والتطريز، بجانب ندوة بعنوان "نبذ العنف والتطرف" تحدثت فيها مشرفة النشاط عن التنشئة السليمة في الصغر، وعدم معاملة الأطفال بعنف، وأوضحت بطريقة مبسطة ماهية العنف والأفكار المتطرفة، مؤكدة أن الأطفال هم الشريحة الأضعف في أي مجتمع بسبب عدم اكتمال نموهم الجسماني والنفسي وأن شخصية الإنسان تتشكل في البداية من طريقة التعامل مع الطفل الصغير ولابد من حماية الأطفال لأن الوطن سيكون اعتماده مستقبلا علي الأطفال، وأوضحت أن هناك أشكال عديدة للعنف منها العنف الأسري والمدرسي وعمالة الأطفال وعنف الشارع.



وأشارت إلى أن التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر أو ازعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وأكدت أن التنمر له أشكال مثل نشر الإشاعات والأكاذيب والتهديد أو مهاجمة الطفل المتنمر عليه بدنيا أو لفظيا أو عزل الطفل بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال تحدث بشكل غير ملحوظ.



كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية عن كيفية التعبير بقرب حلول العام الميلادي 2020م من خلال إبداعات الأطفال في رسم شجرة الكريسماس وبابا نويل وجميع مظاهر الاحتفال بالعام الجديد.