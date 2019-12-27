أعراض غير متوقعة تحدث للمرأة بعد الولادة

بعد الولادة قد تشعر المرأة بالعديد من الأعراض السلبية التي قد تؤثر على صحتها وأدائها في العناية بمولودها، ومن هنا تكمن الحاجة إلى إجراءات لمعالجة هذه الأعراض.



فيما يلي بعض الأعراض غير المتوقعة التي تحدث مع المرأة بعد الولادة، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:



１- كآبة ما بعد الولادة

قد تتسم الأشهر الأولى من الولادة بكآبة الأم، والمزاج المتقلب، والتوتر، والغضب السريع، لذلك على للزوج والأقارب التعامل مع هذه المشاعر بحكمة ومساعدة الأم لتتجاوز هذه الأزمة.



２- الارتباك أثناء العناية بالرضيع

إنجاب طفل من أكثر ما يُدخل السعادة على الأسرة، ولكنه في الوقت نفسه قد يشكل تحديًا كبيرًا للأم خاصةً إذا كان أول إنجاب، إذ قد تشعر بالارتباك والحيرة عند العناية برضيعها، وينصح الخبراء، الأم بالحصول على المشورة من والدتها أو حماتها أو صديقاتها الخبيرات.



３- البقاء إلى جانب الطفل على الدوام

مشاعر الأمومة بلا حدود، وقد ترغب الأم في البقاء إلى جانب الرضيع، وترفض تركه، وإحساسها بأنها بلا قيمة دون رضيعها، ما قد يضر بصحتها العقلية ويمنعها من الاستمتاع بوقتها وبالراحة.