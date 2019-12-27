ثقافة حوض الرمال بالأقصر تناقش "نفوذ المرأة المصرية"

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة حوض الرمال بفرع ثقافة الأقصر، محاضرة تثقيفية بعنوان" نفوذ المرأة المصرية " ألقتها رؤيات فراج وتحدثت عن المرآة ونفوذها، وما هو المقصود بالنفوذ من قوة الشخصية والثقة بالنفس والطموح، وتحقيق الأهداف ودور المرأة القيادي البارز.



أقيمت محاضرة بعنوان "ثقافة التعامل مع الآخر" حاضرها حسان عثمان ببيت ثقافة الأقالتة بالفرع، أوضح فيها أن الأدب عند التحدث مع الكبار وإحترام رأي الغير، والاستماع إلى الآخرين وحث الإسلام على احترام الرأى الآخر وخفض الصوت أثناء التحدث.