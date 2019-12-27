"اللي بني مصر" تشعل حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

قدم الفنان علي الحجار أغنية "اللي بنى مصر" في حفله المقام حاليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط تفاعل الجمهور معها، بشكل غير مسبوق بالزغاريد والتصفيق.



وقدم الحجار في الجزء الأول من حفله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل الجمهور منها المال والبنون وريشة.



ويقيم الفنان علي الحجار الحفل ليحتفل مع جمهوره بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.