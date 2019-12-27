-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 يناير.. "يوم وليلة" في عرض خاص

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:15 م
يوم وليلة
يوم وليلة
دعاء عبد المقصود
طباعة
قرر صناع فيلم "يوم وليلة" تنظيم عرض خاص للفيلم بأحد المولات الشهيرة في 6 أكتوبر يوم 5 يناير المقبل، على أن يطرح الفيلم بدور العرض بدءا من 6 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

وكان الفيلم سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"يوم وليلة".. الاسم النهائى لفيلم "يوم مصرى"

تفاصيل مشاركة درة في ثلاث مهرجانات خلال أكتوبر

درة تشارك فى عدة مهرجانات بفيلم يوم وليلة

الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهدة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ حوالي 3 ساعات

انفجار مصنع طائرات في أمريكا

الصور

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

image description

دار بسمة لإيواء المشردين تختتم نشاط 2019 باحتفالية كبرى (فيديو)

image description

حملة موسعة لمنع مكبرات الصوت بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

أمطار وصقيع.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الحيض

5 نصائح لتجنب أضرار القهوة

الرئيس نيوز

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

2019 في أغنية.. "رقص لي السنة" ترصد كل أحداث العام

شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

المسماري: لن نرضى بجندي تركي واحد في ليبيا

منوعات

أسباب صعوبة خسارة الوزن في الشتاء

النظام الغذائى الدهنى يؤثر على البصر

أعراض غير متوقعة تحدث للمرأة بعد الولادة

حبوب منع الحمل تصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ

كشكول

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "اقتصاد منزلى" طنطا

"تحيا مصر بالتعليم" يناشد التعليم بوقف عرض فيلم "بنات ثانوى"

5 تعليمات للطلاب قبل انطلاق امتحانات التخلفات بالأزهر

وصول المصروفات لـ 20 ألف.. أولياء أمور"مودرن أفينيو" يستنجدون بوزير التعليم

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة "حرب الشائعات على المصريين" بمكتبة القاهرة الكبرى

"التنمر ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين

ثقافة حوض الرمال بالأقصر تناقش "نفوذ المرأة المصرية"

«الدستور» تنشر نص كتاب «عبقرية خالد» للعقاد

صفحتنا ع الفيس بوك