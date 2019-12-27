حبوب منع الحمل تصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ

توصل فريق بحثي إلى نتائج جديدة عن الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، فقد تبين أن تناولها يرتبط بصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ تسمّى "هايبوثلاموس".



وتنتج هذه المنطقة هرمونات تضبط مجموعة من الوظائف مثل: دورة النوم والصحيان، والشهية، والحالة المزاجية والرغبة الجنسية، وضربات القلب.



وبحسب الدراسة التي عُرضت مؤخرًا في المؤتمر السنوي للجمعية الإشعاعية الأمريكية الذي انعقد في شيكاغو، لا توجد إشارة سابقة نبّهت إليها أية دراسات في الماضي عن تأثير حبوب منع الحمل على أعضاء الجسم، وبالتأكيد لم تتم دراسة التأثير على الدماغ.



وأجريت الدراسة في "مونتيفيور ميديكال سنتر" بنيويورك، ولاحظ فريق البحث من خلال فحص أدمغة 50 امرأة بواسطة موجات الرنين المغناطيسي، أن من تناولن حبوب منع الحمل كانت منطقة " هايبوثلاموس" بالدماغ لديهن أصغر.



ويؤدي صغر حدم هذه المنطقة إلى سرعة الغضب، ويؤثر سلبًا على قدرات التفكير.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج تتطلب مزيدًا من الدراسات لتأكيدها، إلا أنها تفتح بابًا لدراسة نوعًا من الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل لم تطرقه الأبحاث من قبل، وهو التأثير على وظائف الأعضاء.

