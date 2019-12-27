-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حبوب منع الحمل تصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:15 م
منع الحمل
منع الحمل
وكالات
طباعة
توصل فريق بحثي إلى نتائج جديدة عن الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، فقد تبين أن تناولها يرتبط بصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ تسمّى "هايبوثلاموس".

وتنتج هذه المنطقة هرمونات تضبط مجموعة من الوظائف مثل: دورة النوم والصحيان، والشهية، والحالة المزاجية والرغبة الجنسية، وضربات القلب.

وبحسب الدراسة التي عُرضت مؤخرًا في المؤتمر السنوي للجمعية الإشعاعية الأمريكية الذي انعقد في شيكاغو، لا توجد إشارة سابقة نبّهت إليها أية دراسات في الماضي عن تأثير حبوب منع الحمل على أعضاء الجسم، وبالتأكيد لم تتم دراسة التأثير على الدماغ.

وأجريت الدراسة في "مونتيفيور ميديكال سنتر" بنيويورك، ولاحظ فريق البحث من خلال فحص أدمغة 50 امرأة بواسطة موجات الرنين المغناطيسي، أن من تناولن حبوب منع الحمل كانت منطقة " هايبوثلاموس" بالدماغ لديهن أصغر.

ويؤدي صغر حدم هذه المنطقة إلى سرعة الغضب، ويؤثر سلبًا على قدرات التفكير.
وعلى الرغم من أن هذه النتائج تتطلب مزيدًا من الدراسات لتأكيدها، إلا أنها تفتح بابًا لدراسة نوعًا من الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل لم تطرقه الأبحاث من قبل، وهو التأثير على وظائف الأعضاء.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

مصطفى بكرى: ننتظر عودة أسامة كمال بفارغ الصبر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الطيران يكشف لـ"الدستور" حقيقة حركة تغييرات رؤساء الشركات

الصور

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

image description

دار بسمة لإيواء المشردين تختتم نشاط 2019 باحتفالية كبرى (فيديو)

image description

حملة موسعة لمنع مكبرات الصوت بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

أمطار وصقيع.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الحيض

5 نصائح لتجنب أضرار القهوة

الرئيس نيوز

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

2019 في أغنية.. "رقص لي السنة" ترصد كل أحداث العام

شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

المسماري: لن نرضى بجندي تركي واحد في ليبيا

منوعات

أسباب صعوبة خسارة الوزن في الشتاء

النظام الغذائى الدهنى يؤثر على البصر

أعراض غير متوقعة تحدث للمرأة بعد الولادة

حبوب منع الحمل تصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ

كشكول

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "اقتصاد منزلى" طنطا

"تحيا مصر بالتعليم" يناشد التعليم بوقف عرض فيلم "بنات ثانوى"

5 تعليمات للطلاب قبل انطلاق امتحانات التخلفات بالأزهر

وصول المصروفات لـ 20 ألف.. أولياء أمور"مودرن أفينيو" يستنجدون بوزير التعليم

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة "حرب الشائعات على المصريين" بمكتبة القاهرة الكبرى

"التنمر ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين

ثقافة حوض الرمال بالأقصر تناقش "نفوذ المرأة المصرية"

«الدستور» تنشر نص كتاب «عبقرية خالد» للعقاد

صفحتنا ع الفيس بوك