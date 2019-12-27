الجيش الليبي: الشعب ينتظرنا في طرابلس لتحريره

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الشعب الليبي في طرابلس بانتظار دخول القوات المسلحة لتحريره من العصابات الإرهابية، مؤكدًا أن المعركة لن تتوقف المعركة حتى إنهاء المليشيات والسراج.



وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، كانت زيارة عسكرية تهدف لتنسيق الجهود واستغلال الأراضي التونسية لتوجيه ضربة عسكرية لليبيا، لكن تونس رفضت.



وأشار إلى أن ليبيا الآن تشهد عمليات بحرية لقطع طريق الإمدادات التي يرسلها أردوغان للميليشيات، مردفًا أن الجيش الليبي حصل على مدرعات تركية، ودمر العديد من الطائرات المسيرات المرسلة من أردوغان.



وأكد المسماري، أن المعركة الآن إقليمية وأردوغان يدعم السراج لتحقيق أطماعه في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعسكر الإرهابي يسعى بكل قوة إلى عدم سيطرة الجيش الليبي على طرابلس، لأنه يمثل انتكاسة وخسارة كل ما اكتسبوه.