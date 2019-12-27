المتحف الكبير: ترميم 46 ألف قطعة أثرية

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار إلى المتحف المصرى الكبير، إن العمل في المتحف يسير بشكل جيد جدًا وأكثر من رائع، مشيرًا إلى أن المركز أنهى ترميم 46 ألف قطعة أثرية جاهزة للعرض، كما تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنسبة 95%.



وأضاف "زيدان" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc""، أنه تم نقل 49 ألفا و700 قطعة أثرية إلى مركز ترميم الآثار الموجود داخل المتحف المصرى الكبير الذي أن يعد أكبر مركز صيانة موجود في العالم.



كما أشار مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصرى الكبير، إلى أنه يتم رَص الآثار، وترتيبها داخل الفاترينات؛ لعرضها في القريب العاجل.