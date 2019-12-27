الوزن الزائد يساعد في مكافحة أنواع من السرطان

اكتشف علماء جامعة فليندرز الأسترالية، أن الوزن الزائد يساعد على مكافحة السرطان في بعض الحالات.



ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثين حللوا نتائج اختبارات سريرية لعقار atesolizumab، الذي يستخدم في علاج سرطان الرئة، واتضح لهم أن مؤشر كتلة الجسم المتوسط والعالي يساعد على تحسين استجابة المرضى للعلاج. وهذا يتناقض مع الحقيقة التي تفيد بأن الوزن الزائد والسمنة تزيد من خطر تطور الأورام الخبيثة.



وأن المرضى الذين يتناولون مثبطات نقاط التحكم المناعي، ينخفض عندهم معدل الوفيات كثيرا. ووفقا للعلماء، من الضروري إجراء دراسات لاحقة لكشف الآليات الكامنة وراء تناقض الاستجابة لعلاج السرطان.



ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يتوفى سنويا 2.8 مليون شخص بسبب الوزن الزائد والسمنة. وأن زيادة الوزن تسبب ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول ومقاومة الجسم للأنسولين. وكما هو معلوم أن زيادة مؤشر كتلة الجسم، ترافقها زيادة خطر أمراض القلب والجلطة الدماغية والنوع الثاني من مرض السكري.