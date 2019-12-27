ارتفاع أسعار النفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم

قلصت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خسائرها في التعاملات الأمريكية، مع ارتفاعها اليوم في أعقاب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 47ر5 مليون برميل.



وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى تراجع المخزون بمقدار 5ر1 مليون برميل فقط.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن من ناحيته تراجع إمدادات النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 9ر7 مليون برميل. في حين أشار إلى ارتفاع مخزون البنزين بمقدار 566 ألف برميل.



وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 3 سنتات إلى 71ر61 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.