مصطفى وزيري يتفقد المواقع الأثرية بالأقصر

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، المواقع الأثرية بمدينة الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.



كما التقى وزيرى خلال زيارته بالمرشدين السياحيين والسائحين للوقوف على المشاكل التي تواجههم أثناء الزيارة، وأعربوا عن إعجابهم بما قامت به وزارة السياحة والآثار مؤخرًا من أعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدي الكرنك والأقصر وعمل مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما.



جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد نفذت العديد من مشاريع الترميم داخل معبدي الكرنك والأقصر، حيث تم فتح معبدي الأوبت وخنسو داخل معبد الكرنك للزيارة بعد ترميمهما وتنظيفهما وإظهار ألوان النقوش بهما، بالإضافة إلى الانتهاء من واجهة معبد الأقصر بعد ترميم 3 تماثيل للملك رمسيس الثاني.