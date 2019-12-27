الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
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قبل مباراة الغد.. ماذا يفعل زيسكو على ملعبه أمام الأندية المصرية؟
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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يستضيف
فريق
زيسكو
يونايتد الزامبي، نظيره
الزمالك
في الثالثة عصر غدا الأحد ضمن منافسات
الجولة الثالثة
من
دور المجموعات
لبطولة دوري
أبطال
أفريقيا
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