روسيا تطلق 3 أقمار صناعية وآخر للأغراض العسكرية بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية، وثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "غونيتز-إم" بنجاح.



وأشارت الوزارة، إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 2.11 ليلة الجمعة من مطار بليسيتسك الفضائي، وقد أوصلت وحدة التعجيل "بيرز-كي إم" جميع الأقمار في مداراتها المقررة، وسلم التحكم بأقمار "غونيتز" للاتصالات، إلى الجهات المعنية.



ويعتبر هذا الإطلاق الخامس والعشرين والأخير المقرر لعام 2019 في روسيا، والتي تكللت جميعها بالنجاح. كما أنه آخر إطلاق لصاروخ النقل من نوع "روكوت".



يذكر أن عدد الصواريخ التي أطلقت من نوع "روكوت" بلغ 31 صاروخا، نقلت إلى الفضاء 74 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة. وأول صاروخ من هذا النوع أطلق في شهر مايو 2000 من مطار بليسيتسك أيضا.