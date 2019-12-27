شركة إيطالية تفوز بعقد أمريكي لبناء 4 سفن للسعودية

قالت شركة فينكانتيري الإيطالية المملوكة للدولة اليوم الجمعة إنها فازت بعقد تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار تقريبا من البحرية الأمريكية لبناء أربع سفن للسعودية.

وأضافت الشركة في بيان أن بناء السفن جزء من تعاقد بمليارات الدولارات أسند لكونسورتيوم تقوده شركة لوكهيد مارتن ويشمل وحدة تابعة لها هي فينكانتيري مارينيت مارينا في إطار برنامج الولايات المتحدة للمبيعات العسكرية للدول الأخرى.

وستقوم فينكانتيري ببناء السفن الأربع القتالية متعددة المهام في حوض لبناء السفن في ويسكونسن.

وقال الرئيس التنفيذي جوزيبي بونو إن العقد سيساعد الشركة على "ترسيخ سمعتها التي لا تضاهى في السوق الأمريكية".