«الأعلى للمهندسين» يعقد اجتماعًا برئاسة هاني ضاحي.. غدًا

يعقد المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، برئاسة هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، اجتماعًا غدًا السبت، لبحث عددًا من الملفات النقابية التى تتعلق بالأعضاء المهندسين إضافة إلى اعتماد محاضر شهادات هيئة المكتب على مدار شهر ديسمبر.



ويناقش الاجتماع تقارير المكاتب الاستشارية للنقابة حول قانون التصالح على مخالفات البناء، لا سيما أن النقابة كانت قد أعلنت أنها ستواجه أي مخالفات قد تصدر بتقارير التصالح على مخالفات البناء الصادرة من المكاتب الاستشارية بحزم وعقوبات صارمة.



كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق على السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية.