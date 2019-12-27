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عالم

تراجع عدد منصات استخراج النفط في أمريكا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت اليوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار 8 منصات إلى 677 منصة، بعد ارتفاعه بمقدار 18 منصة خلال الأسبوع السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد منصات الغاز الطبيعي استقر خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 125 منصة ليصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة إلى 805 منصات.
يذكر أن عدد منصات استخراج النفط والغاز يعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي. وقد سجل هذا العدد تراجعا مستمرا خلال أغلب فترات العام الحالي، في ظل تراجع معدلات إنفاق شركات التنقيب والإنتاج على نشاط التنقيب، حيث تركز هذه الشركات بصورة أكبر على نمو الأرباح وليس على زيادة الإنتاج.

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