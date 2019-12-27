إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

تحركت حملة موسعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدي خاطر بحملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ.



وتمكنت الحملة من تنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقريتى الرياض والبساتين مركز كفر البطيخ، حيث أسفرت عن تنفيذ قرارات عن إزالة ٩ مكامير على مساحة ١٣٥٠ متر مربع.



تم إزالة المكامير المخالفة وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات.