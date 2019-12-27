العراق: سقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في كركوك
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك.
وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة - إن "قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم، على قاعدة (كي وان) العسكرية في محافظة كركوك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة منتسب بجروح مختلفة".
وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة - إن "قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم، على قاعدة (كي وان) العسكرية في محافظة كركوك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة منتسب بجروح مختلفة".