العراق: سقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك.



وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة - إن "قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم، على قاعدة (كي وان) العسكرية في محافظة كركوك".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة منتسب بجروح مختلفة".