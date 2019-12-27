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محافظات

لجنة هندسية لوضع تصور شامل لتطوير كورنيش الإسكندرية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:46 م
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
أحمد عاشور
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استكمل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولته التفقدية لطول كورنيش الإسكندرية، بأحياء المنتزه أول وشرق، والتي بدأها منذ الجمعة الماضية للتأكد على أرض الواقع من مدى الرؤية وإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر.

وأكد المحافظ على استمرار تلك الجولات والمرور الدوري الميداني للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات التي أصدرها.

وأصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة هندسية وفنية تضم كل المختصين، لوضع رؤية وتصور شامل للكورنيش، ودراسة كل ما يخص الكورنيش من منشآت وإعلانات ومظهر حضاري، على أن يتم تنفيذ تلك التصور عقب الانتهاء منه بالمشاركة مع مستأجري الشواطئ.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص شاطىء مجاني على أن تتولي المحافظة الإنفاق عليه.

وخاطب الشريف مستأجري الشواطئ على طول الكورنيش قائلا: "نحن نحترم القانون ونحترم التعاقدات ولكن الأساس لنا هو احترام المواطن السكندرى.. نحن لا نريد الإضرار بأحد، ولكن مجال رؤية البحر سيتم بالقانون ولابد من المشاركة من مستأجري الشواطيء في تحقيق ذلك".

وأكد المحافظ للمواطنين عقب استماعه إليهم أننا سنعمل على ما يراضيكم وفقا للقانون.

وكلف المحافظ بإزالة جميع وجهات الإعلانات المخالفة على طول الكورنيش بعد التنسيق مع المركز التكنولوجي بالمحافظة في ذلك.

كما كلف بدارسة منطقة بير مسعود ووضع تصور كامل لها لاستغلالها الاستغلال الأمثل وجعلها بشكل جمالي يليق بالكورنيش نظرا لما تمثله تلك المنطقة من تراث للمحافظة.

وخلال التفقد، أصدر المحافظ عدة تعليمات للجهات المعنية؛ حيث وجه الرصد البيئي بالمحافظة بإزالة المراكب المتهالكة بمنطقة شاطئ الصيادين بالمنتزة أول.

ووجه رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمخاطبة مستأجري شاطيء سيدي بشر ١ المميز بتخفيض المظلات بالشاطئ لـ٣٠:٤٠ سم لمنع حجب الرؤية. مع التنبيه على كل الشواطئ على طول الكورنيش بجعل الأكشاك المتواجدة بها غير حاجبة للرؤية وجعلها بشكل جمالي، مشددا على الإزالة الفورية لجميع الشجيرات والأسوار والحواجز الخشبية الحاجبة للرؤية.

حضر الجولة، أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور صلاح هريدي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.

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