توازن الرعب.. كيف تتحرك إسرائيل على «الجبهات المشتعلة» فى 2020 ؟

العقيدة الأمنية: جولات حربية خاطفة لردع «التهديدات المتواضعة».. واتفاق على عدم وجود خطر جسيم

وتابع: «ليس مناسبًا أن نستخلص من نجاح الردع مع حماس مثلًا أن يكون ناجحًا مع إيران، فالحديث هنا يدور عن قدرات أخرى، لذا فالأمر بحاجة إلى أن يكون على جدول الأعمال فى العام الجديد».





مخاوف شديدة من تنامى قدرات حزب الله.. وتوقعات بمواجهة قريبة مع طهران بعد تصريحات وزير دفاع الاحتلال





ومن المقرر أن تستمر عملية التأهيل لمدة عام ونصف العام، وستخضع له كل الألوية النظامية فى الجيش الإسرائيلى وكذلك قسم من ألوية تشكيلات الاحتياط. وخلال الاختبار، الذى سيجرى لكل لواء على حدة فى قاعدة التدريبات «إلياكيم» أو فى مناطق إطلاق النار فى هضبة الجولان، سيتم أيضًا التدرب على القتال الليلى فى مناطق شائكة ومعقدة. كما سيجرى دمج بنى تحتية تدريبية جديدة وأساليب تدريب متطورة يمكنها أن تواجه التحديات الماثلة أمام الجيش فى الجبهة الشمالية.





ميل للتهدئة على الجبهة الجنوبية.. والدفع بخطوات اقتصادية فى غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار





فى مطلع العام الجديد، ورغم المشكلات السياسية المتعلقة بتعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والاضطرار للذهاب إلى ثالث انتخابات فى أقل من عام، سلطت الأوساط العسكرية فى إسرائيل الضوء على الأجندة الأمنية فى ٢٠٢٠، مستعرضة آخر التطورات على الجبهات المختلفة، وتوقع الجبهة التى قد تشكل تهديدًا حقيقيًا خلال الأشهر المقبلة. كما رصدت الأوساط العسكرية غياب أى خطر وجودى على إسرائيل، فى ظل ما تمر به المنطقة من أحداث، مع الاعتراف بوجود مخاطر أقل، تتمثل فى تنامى قدرات «حزب الله» اللبنانى على الجبهة الشمالية، والمخاوف من التمركز الإيرانى فى سوريا، بالإضافة إلى المناوشات المتكررة مع حركتى «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتين. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية الرؤية الإسرائيلية حول الأوضاع الأمنية فى ٢٠٢٠، وأهم الملفات المطروحة على طاولة القيادات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى التوقعات المختلفة حول نشاط الجبهات المؤثرة على تل أبيب فى العام الجديد.فى مطلع عام جديد، اهتمت الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالحديث عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية فى ٢٠٢٠، خاصة بعدما أصدر جادى أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلى السابق، وثيقة جديدة اشتملت على خطوط توجيهية لتلك العقيدة.وتلا صدور الوثيقة إطلاق كتاب جديد لـ«تشاك فرايليخ»، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، فى ذات الموضوع، حمل عنوان «عقيدة الأمن القومى لإسرائيل.. استراتيجية جديدة فى عصر من التحولات».وتناول الكتاب مراحل تطور العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ بدايتها، التى رسمها ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، التى تعتمد على الإنذار والردع والحسم، مرورًا بتغيرات الوضع الأمنى على مدار العقود الماضية، ووصولًا إلى الحاجة لتحديث أسس العقيدة الأمنية، بما يجعلها تتلاءم مع الواقع الحالى.وحسب وثيقة «أيزنكوت» وكتاب «فرايليخ»، فإن إسرائيل، وبعد ٧ عقود على تأسيسها، لا تواجه تهديدات وجودية ولا تهديدات نووية مباشرة، ولا توقعات بحروب كبيرة مع الدول العربية، ما يعنى أنه لا يوجد أى تهديدات حقيقية وجودية على المدى القصير.ووفقًا لتقديرات «فرايليخ»، فإن ما تبقى على الساحة من مجموعة التهديدات هو إيران و«حزب الله» اللبنانى وحركتا «الجهاد» و«حماس» الفلسطينيتان، مع توضيح أن هذه التهديدات ليست خطيرة إلى حد بعيد، كما أنها ليست وجودية.وتوقع الكاتب أن يستمر الوضع القائم الخاص بجولات حربية خاطفة فى العام الجديد، أو ما يسمى استراتيجية «المعركة بين الحروب»، التى تعنى سلسلة هجمات منخفضة الوتيرة بين فترات الحرب الكبرى بغية إرباك صفوف «العدو»، موضحًا أنها ستوجه فى معظمها ضد تعاظم قوة «حزب الله» والتمركز العسكرى الإيرانى فى سوريا.وحذر «فرايليخ» من أن هذه الاستراتيجية أكسبت مَن يواجه إسرائيل خبرة كبيرة، وقال: «أعداؤنا تعرفوا على نقاط ضعفهم فى مواجهة الجيش الإسرائيلى فى ساحة القتال، وسهولة إصابتنا فى جبهتنا الداخلية، ومضوا نحو مواجهة طويلة الأجل تستند إلى مخزون هائل من القذائف والصواريخ».وأضاف: «لا يمكن لإسرائيل أن تخضع للابتزاز بواسطة الصواريخ، والانشغال بفارق الأسعار بين صاروخ اعتراضى غالى الثمن وصاروخ رخيص غير مهم»، لافتًا إلى وجود مقترحات حول تحسين منظومة الدفاع الصاروخية، رغم الملاحظات بأن مظلة دفاعية لن تكون أبدًا طويلة وعريضة بما يكفى لتغطى جميع المدن الإسرائيلية.وأشار إلى أن القيادات العسكرية فى إسرائيل أعلنت حاجتها إلى عدد كافٍ من البطاريات والصواريخ الاعتراضية، تجنبًا لخسائر كبيرة فى الجبهات الداخلية حال نشوب مواجهات، منوهًا بأنه من المتوقع أن يجرى توجيه جزء من المساعدات الأمنية الأمريكية لهذا الغرض.وحول نفس النقطة، كتب دان شيفتن، رئيس البرنامج الدولى للأمن القومى فى جامعة حيفا، فى دراسته المنشورة بصحيفة «إسرائيل اليوم»، أن فكرة «الردع» تحتل مكانة مهمة فى العقيدة الأمنية الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل ستكون فى خضم حرب دائمة حال غياب الردع.وأضاف الكاتب أن الخوف من رد الفعل الإسرائيلى يمنع المس بها فى أوقات كثيرة، كما ظهر فى تعامل إيران وسوريا مع العمليات ضدهما، وفى عدم انضمام «حماس» لهجمات «الجهاد»، مشددًا فى الوقت نفسه على أن هذا الردع خاضع لـ«تاريخ نفاد المفعول»، مهما كان ناجحًا.وفقًا للتقديرات فإنه من المستبعد أن تتوقف سياسة «المعركة بين الحروب» التى اتبعتها إسرائيل مع إيران خلال الأعوام الأخيرة، بهدف منع الوجود الإيرانى على الحدود السورية الإسرائيلية، ومنع نقل السلاح الدقيق من طهران إلى حزب الله.هناك من يقول إن إيران «لم تعد معنية بالمواجهة العسكرية الشاملة مع إسرائيل» وهذا حقيقى بدرجة كبيرة، استنادًا إلى ردود الفعل الإيرانية تجاه الهجمات الإسرائيلية فى سوريا، لكنها فى الوقت نفسه تقوم بالرد «المحدود» من خلال إطلاق نار كثيف من منظومة الدفاع الجوى السورية على كل قصف.ومن المتوقع أن تغير إسرائيل نمط عملها مع إيران على الجبهة الشمالية، وأن تسود سياسة وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت، خلال العام الجديد، وتهدف إلى التصعيد مع إيران، حيث هدد «بينيت» إيران قائلًا: «سنحول سوريا إلى فيتنام لإيران»، وهناك من يعتقد أن ذلك سيتغير بعد تشكيل الحكومة الجديدة.وفى السياق ذاته، نشر معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمن تقديرًا للعام الجديد، كتبه المحلل العسكرى يوسى كوبرفاسر، حذر فيه من «مواصلة إيران تفريغ الاتفاق النووى من مضمونه والتسريع من تراكم المواد الانشطارية لسلاح نووى»، معتبرًا أن «الضغط الأقصى الذى تمارسه واشنطن سيواصل زعزعة الاقتصاد الإيرانى، والنظام سيواجه ضائقة خطيرة غير مسبوقة»، وكلها أسباب ربما تدفع إيران- حسب تقدير المعهد- إلى استفزاز إسرائيل.وبدءًا من منتصف ٢٠٢٠، هناك احتمال لحدوث مواجهة بسبب ازدياد النشاط الإيرانى لتجميع مواد انشطارية، ما يفرض استعدادًا عسكريًّا لمعالجة إسرائيلية مستقلة، حيث أوضح «كوبرفاسر» أن المخاطر الأساسية ناجمة عن أن يؤدى الإحساس بالضائقة وبالإحباط فى إيران والتنظيمات التى تدور فى فلكها إلى عمل عسكرى ضد إسرائيل، بالإضافة للقدرات المذهلة التى طورتها إيران مع مرور السنوات، التى استخدمت جزءًا منها فى هجومها على منشآت النفط فى السعودية. كل ذلك فى ظل عدم القدرة على التخلص من العقوبات، والاحتجاج الداخلى الواسع.فى الجيش الإسرائيلى يضعون تقديرًا مفاده أن هناك رغبة لدى حزب الله وإيران فى تحدى إسرائيل على شكل حادثة محدودة، ليس بالضرورة أن تنتهى إلى حرب، لكن السياسيين يرون فى ذلك لعبًا بالنار، وهناك تساؤلات تتعلق بمدى فاعلية الـ«معركة بين الحروب» فى الساحة الشمالية، حيث خُصص جزء أساسى منها لمحاربة تهريب السلاح. لكن حرية العمل الإسرائيلى فى الشمال تقلصت إلى حد ما. فمع انتهاء الحرب فى سوريا سيصبح من السهل الاحتكاك بدول أخرى، وهو ما حد من حرية الجيش الإسرائيلى، ومن المتوقع أن يستمر العام المقبل أيضًا. أما فيما يخص حزب الله، فإن الفجوة فى القدرات العسكرية بينه وبين إسرائيل ما زالت واسعة، لكن فى الحرب المقبلة ستكون هناك صعوبة كبيرة فيما يتعلق بمواجهة إسرائيل آلاف الصواريخ والقذائف التى ستسقط فى منطقة الحدود، وتحت غطائها ستتسلل القوات البرية لحزب الله إلى الأراضى الإسرائيلية، وهو ما جعل القيادة العسكرية فى المنطقة الشمالية تشدد على أهمية تسريع إقامة العائق البرى فى الشمال، وإقامة محاور طرق بديلة، والمبادرة إلى عمليات هجومية، وملء المخازن بالذخيرة والمضادات الدفاعية، وهى الإجراءات التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية العام الجديد.الجبهة الجنوبية، رغم اشتعالها من فترة لأخرى، إلا أنها تعد الجبهة الأقل خطورة، خاصة مع ميل جميع الأطراف نحو التهدئة، فإسرائيل و«حماس» لا تزالان تواصلان البحث بصورة غير مباشرة عن «تهدئة طويلة الأجل»، لتمييزها من وقف إطلاق النار العادى.ووفقًا للتقارير العبرية فإن هناك مؤشرات عدة تدل على قرب التوجه نحو التهدئة، منها على سبيل المثال، إقامة مستشفى ميدانى بالقرب من معبر إيريز، حيث تواصل «حماس» الدفع قدمًا بالمشروع، الذى تنفذه جمعية أمريكية، متجاهلة الانتقادات التى توجه للمشروع، على اعتبار كونه مؤامرة أمريكية- إسرائيلية هدفها جمع المعلومات.ومن المؤشرات أيضًا، مواصلة «حماس» ضبط نفس نسبى فى استخدام القوة، بدءًا من الامتناع عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال جولة التصعيد مع «الجهاد الإسلامى» فى ١٢ نوفمبر، وأيضًا بعد إلغاء التظاهرات على السياج الحدودى للمرة الثالثة على التوالى.من الجانب الإسرائيلى، فإن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، تحدث مجددًا عن مشروع الجزيرة الاصطناعية فى مقابل شواطئ غزة.هذه المؤشرات دفعت القيادة الإسرائيلية إلى الاهتمام بالتهدئة مع «حماس» ومساعدتها وتعزيز حكمها فيه، والدفع قدمًا بمشاريع فى مجال البنى التحتية، كجزء من عمليات التهدئة.وفى السياق ذاته، نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» تقريرًا لـ«دانييل سيريوتى» تناول تفاصيل جديدة عن محادثات التسوية فى مصر، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى، ضالعة فى المداولات التى جرت فى القاهرة مؤخرًا، عن أن الوضع السياسى المتأزم فى إسرائيل يمس بفرص تقدم المحادثات نحو تهدئة بين الطرفين فى الجنوب، موضحة أنه لن يحدث اتفاق قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.وحسب التقارير العبرية، فإنه ما زالت هناك اختلافات بين الجانبين حول بعض المسائل الجوهرية، فـ«حماس» معنية باتفاق تهدئة بعيد المدى يتضمن فى إطاره اتفاق تسوية، وهذه التسوية يفترض أن تثبت سيطرة الحركة على القطاع.و«حماس» معنية بأن تتوصل قبل ذلك إلى صفقة تبادل مع إسرائيل، فى إطارها يحرر سجناء فلسطينيون، ومثل هذه الخطوة ستساعد الحركة على عرض إنجاز سياسى، وتساعد فى صد الانتقاد لها من جانب الجهاد الإسلامى الفلسطينى والفصائل المسلحة الأخرى فى غزة. كما أفادت التقارير بأن «الجهاد الإسلامى» لن يشارك فى أى اتفاق مستقبلى فى القطاع، ورجاله يرفضون وقف النار.واتفق مع هذه الآراء، المحلل العسكرى بصحيفة «معاريف» طال ليف، الذى رأى أنه على الرغم من تواتر عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة من حين لآخر، إلا أنه لا يزال الاعتقاد السائد فى أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن الفترة القريبة تنطوى على احتمالات كبيرة للتوصل إلى استقرار أمنى أفضل فى القطاع، وأن العام الجديد لن يشهد مواجهة عسكرية كبيرة. وأكد «ليف» أنه بين التسوية والتصعيد، تميل الأوضاع فى القطاع نحو التسوية، موضحًا أنه تجرى وراء الكواليس جهود مهمة للدفع قدمًا بخطوات اقتصادية لمصلحة القطاع، مشددًا على أن هناك مصلحة إسرائيلية فى تحقيق استقرار أمنى فى منطقة الحدود مع القطاع.