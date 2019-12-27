أميرة ملش تكتب: سياحة وآثار مصر

فى التعديل الوزارى الأخير تم دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة. هناك من كان مع القرار بسبب المساحات المشتركة بين السياحة والآثار، وهناك من عارضه لأن السياحة منطقة متشعبة فيها الترويج والتسويق والتأمين، كما أن الوزارة نفسها تضم قطاعات ومجالات عدة، وهيئات ضخمة مثل التنشيط والتنمية السياحية والسياحة الداخلية والخارجية، ودائمًا يتحدث عنها الخبراء السياحيون بأنها دولة بمفردها كناية عن أنها كبيرة وواسعة ومتشعبة، ولذلك فهى تحتاج وزيرًا له خبرة سياحية كبيرة وملمًا بكل التفاصيل ويعطيها كل وقته بتركيز وجهد كبيرين، وبين هذا وذاك لدينا واقع لم يفرض لأول مرة، بل إن اندماج الوزارتين كان موجودًا بالفعل من قبل ولعقود طويلة قبل الفصل بينهما.

الوزير خالد العنانى بالفعل لديه خبرة سياحية، لأنه عمل مرشدًا سياحيًا من قبل، كما أنه فى الأساس تخرج فى كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، كما أنه كذلك يعد خبيرًا أثريًا، والدمج بين الوزارتين أعتقد أنه شىء إيجابى ربما فى المرحلة الحالية وفى وجود العنانى تحديدًا، والآثار والسياحة بشكل عام ملفان مرتبطان ببعضهما بشكل كبير. فالآثار هى سبب قدوم السياح إلى مصر، والسياحة عليها عبء الترويج والتسويق والإنفاق على الآثار، خاصة السياحة الثقافية، ولكننا بالفعل نحتاج إلى آليات جديدة للتعامل مع السياحة، فمن المهم الترويج لمناطق جديدة وليس فقط الاعتماد على مناطق اعتيادية ومعروفة، لأن مصر بالفعل لديها كنز كبير، ولا يجب أن تحصر المناطق السياحية فى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، هناك أماكن ومحافظات فى الصعيد من الضرورى أن تأخذ حقها أيضًا، مثل محافظة المنيا، على سبيل المثال، وأسيوط وسوهاج والفيوم وبنى سويف. فهذه المحافظات كنز كبير، ولكنها خارج السياق السياحى، وكذلك سيوة والواحات والمنطقة الغربية، صحيح أن هناك سائحين يزورون هذه المناطق، ولكنها ليست مشهورة كما تستحق وليست رائجة فى الزيارات السياحية، فيحدث دائمًا عندما أتحدث مع الأجانب خارج مصر خاصة فى أوروبا، أجد أنهم لا يعرفون عن مصر سوى الأهرامات والأقصر وأسوان، وتأتى شرم الشيخ والغردقة فى المرتبة الثانية، وهو ما يجعلنى أحدثهم عن أماكن أخرى ساحرة، مثل سيوة والواحات وباقى مدن ومحافظات الصعيد والإسكندرية، ولا أدرى كيف تغيب الإسكندرية عن الخريطة السياحية، ببحرها وتاريخها وأهميتها الكبيرة. فهى بالفعل مدينة منسية سياحيًا، رغم أنها إذا دخلت مخططات الترويج السياحى قد تكون من أهم الأماكن التى يرغب السائحون فى زيارتها، قد يكون مسئولو السياحة عبر عقود طويلة اكتفوا بأنها تأخذ حقها من السياحة الداخلية، ولكن لا أعرف كيف تكون عندنا مدينة مثلها ونهملها بهذا الشكل الفج؟.

فهى تحتاج من الوزير العنانى أن ينظر إليها نظرة جديدة ومختلفة، ويعمل مع باقى الوزارات والجهات المعنية على تهيئتها وتجهيزها لتكون أحد الأماكن والمزارات السياحية المهمة التى يقصدها السياح. فهى بالفعل تستحق ذلك، وأن يهتم بها من يقوم بالتسويق والترويج السياحى، ولا يغيب عن أحد أنها تعج بالآثار والمتاحف والأماكن التاريخية والمقاهى والمطاعم والقصور القديمة، وهو ما يجذب السياح بشكل كبير لأى مكان، غير جمال بحرها وهواها والمناظر الطبيعية الخلابة وهذه حكاية وحدها، فنحن نستطيع جذب السائحين إلى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح فى الصيف، كما يذهبون إلى جنوب سيناء فى الشتاء.

دائمًا يفكر مسئولو السياحة بفتح أسواق جديدة، وهو شىء مهم بالفعل، ولكنهم يهملون فكرة اقتراح واختيار أماكن جديدة للسياحة، وفتح مجالات سياحية جديدة ومبهرة وجاذبة للسائح وليس فقط الاعتماد على الأماكن التقليدية المعروفة والشهيرة، والأماكن الجديدة بالفعل موجودة ولكنها تحتاج مجهودًا يبذل لطرحها والترويج لها، وهناك أيضًا أماكن خلابة ومهملة سياحيًا إلى حد كبير، رغم أنها تعد على الخريطة السياحية مثل دهب ونويبع ومرسى علم، يذهب إليها السائحون بالفعل، ولكن ليس بالشكل الذى تستحقه، لأنها لا يروج لها كما يجب.. إذا نجح الوزير بالفعل فى استهداف أماكن سياحية جديدة ووضعها على الخريطة السياحية، فسيكون قد حقق طفرة حقيقية ونجاحًا كبيرًا.

