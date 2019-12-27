-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
صفاء النجار
صفاء النجار

«الجبر» وضبط الزمن المتسارع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:43 م
طباعة


مريم لا تحب «الجبر».
معادلات الجبر ليست أرقامًا حسابية يمكن جمعها أو طرحها أو ضربها أو قسمتها بمجرد النظر.. فى الجبر لا تطوى العالم فى ذهنك لكنك تضعه على طاولة تشريح، وتخضعه للفحص والتحليل. الجبر يحتاج إلى رويّة وصبر وقدرة على تتبع التعليمات وتنفيذها بحرفية ودقة تامتين رغم طول الطريق، الجبر كرة صوف متشابكة الخيوط، متعددة الألوان تحتاج إلى هدوء واستقرار وسلام داخلى ويقين بأنك ستصل للحل وستجد طرفى الخيط.
الماهرون فى الجبر منضبطون بالفطرة، ليست لديهم أحلام أو ضغوطات تؤرقهم، ما يسعون إليه سيجدونه حتى لو احتاج حل المسألة إلى صفحة كامل.
الماهرون فى الجبر ليسوا نجومًا أو قادة بل هم صيادون بشباك مغزولة، يفردونها على سطح النهر والقارب يتحرك رويدًا رويدًا وهم مستمرون فى فرد الشباك، لا يغفلون ولا يتغافلون، ينفذون ما عليهم والسمك سيعرف طريقه للشباك.
هل كنت أحب الجبر؟ أتذكر أنى حصلت على الدرجة النهائية فى أول امتحان للجبر فى الصف الأول الإعدادى، ثم انتقل مدرسنا الذى يشبه اسمه اسم بطل قصة القلب الذهبى لجاذبية صدقى، كنا ندرسها وقتها، وجاء مدرس آخر، آخذ يطارد الزميلات اللاتى يأخذن درسًا عند مدرسنا السابق، لا أتذكر علاقتى بعد ذلك بالجبر، يحول بينى وبينه شاب نحيل، ثقيل الروح، مضطرب الثقة بالنفس، تتفلت منه رموز الجبر، السين والصاد والعين، فلا تستقر فى ذهنه ولا يفلح فى توصيلها لنا.
مدرسو الرياضيات الذين قابلتهم فى حياتى معظمهم ماكرون، يشبهون رجال KGB، دائمًا يخفون طريقة، قاعدة، إشارة، دليلًا يقود إلى الحل، يتركوننى أتخبط أمام حذف التعابير المتشابهة من طرفى المعادلة، وجمع الحدود المتشابهة.
يدخل المدرس ويقول سنأخذ اليوم القسمة، ويبدأ فى الحل دون أن يوضح أن هناك أنواعًا عدة لقسمة المقادير الجبرية، وعندما أفشل فى حل اللغز، يخرج أصبع الطبشور ويكشف بزهو عما لم أعرفه وجعل اللغز أمامى «أبكم وأصم».
مريم لا تحب الجبر.. لأنها تعيش حياة سهلة، لا تتحمل المطولات، ولا أن تركن جزءًا من المعادلة، تضعه فى أمان وتبدأ فى فك الجزء الآخر، وتعود تفك الجزء المركون ثم تدمجهما معًا. ليس لدى مريم حيرة فمحيطها ممتلئ بألغاز ومعلومات وعوالم على الإنترنت تشغل ذهنها، بمجرد ضغطة على زر، فكيف أجعلها تتعلم الصبر.. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أراوغ الزمن المنساب دون فواصل وأستقطع مساحة ما بين حضن وعناق، وأسرسب لها قانون التوزيع فى الضرب، والتحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر، تتجاوب معى، أوصيها كى تستعد لسفرية طويلة وأن كل مسألة تحتاج لصفحة بيضاء كاملة. أرجئ القسمة إلى ما قبل سهرة رأس السنة. وأثناء البحث عن الفيلم أو المسرحية المختارة للسهرة، والحديث عن التقنيات الحديثة فى العروض ودور الكمبيوتر فى الأفلام ثلاثية ورباعية الأبعاد سأمرر لها إشارات عن الخوارزميات، أساس علم الكمبيوتر، وعن «محمد بن موسى الخوارزمى» مؤسس الخوارزميات ومؤسس علم الجبر، وكيف طور طرقًا سريعة لمضاعفة الأرقام وقسمتها، وإليه يُنسب اختراع الصفر، إذ قام باقتراح وضع دائرة صغيرة فى الحسابات إذا لم يظهر عدد فى منزلة العشرات. وقد توافق مريم، فى حماسة البحث عن الطريقة التى اخترعها الخوارزمى لكتابة الأرقام العربية معتمدًا على عدد الزوايا فى كل رقم، على أن نشاهد معًا على قناة يوتيوب دروس القسمة المطولة وقسمة مقدار جبرى على مقدار جبرى آخر. هل أطلقت لخيالى العنان..؟ لا بأس.. وهل نملك اختيارًا أمام الجبر؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

أصحاب المراكب يعلقون أنشطتهم اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة

منذ حوالي 20 ساعة

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

منذ حوالي 9 ساعات

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

الصور

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

image description

حملة موسعة لمنع مكبرات الصوت بغرب الإسكندرية

image description

الكشف على 203 حالات فى قافلة مجانية بقريتى الزويدة وشماس بمطروح

image description

فنادق الأقصر تستقبل السياح بوجبات "الكريسماس" (صور)

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

أمطار وصقيع حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجيش الليبي يسيطر على طريق مطار طرابلس

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الحيض

5 نصائح لتجنب أضرار القهوة

الرئيس نيوز

"الآثار" تكشف عن مصدر التماثيل المقرر نقلها لميدان التحرير

السيسى يبحث هاتفياً مع بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا

"روسيا اليوم": الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان في طرابلس

السلطان عبدالحميد الثاني جد أردوغان.. كيف باع ليبيا إلى المحتل الإيطالي؟

منوعات

اختراق علمي غير مسبوق يساهم في حماية بيانات العالم

فقدان 8 أشخاص فى هطول أمطار غزيرة بكولومبيا

زراعة الحشيش في منازل إيطاليا للاستخدام الشخصي

"ناسا" تكشف تفاصيل مشاهدة "مسدس الشتاء"

كشكول

منطقة أسوان تكرم الفائزين في مسابقة الأزهري الصغير

"سبع": قدمنا رعاية طبية لـ 1425 مواطن بحلايب وشلاتين وأبو رماد

غدًا.. الجيزة الأزهرية تنظم ورشة عمل لتدريب الموجهين على كنترول النقل

وكيل تعليم مطروح يكرم طالبا موهوبا بلعبة الكاراتيه

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنشر نص كتاب «عبقرية خالد» للعقاد

"الأوبرا" تستضيف 600 ألف مشاهد بفعاليات ثقافية فى 2019

المركز الثقافي الروسي ينظم حفل كنوز متحف "الأرميتاج" بروسيا

"سترونج إندبندنت قارورة".. ديوان ساخر لمحمد بغدادى

صفحتنا ع الفيس بوك