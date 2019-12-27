أحمد جمال: سعيد بنجاح «قصاد عيونى» وكليب جديد بعنوان «النهاية» خلال أيام قليلة



نجاح كبير حققته أغنية «قصاد عيونى» للمطرب الشاب أحمد جمال، الذى طرح الـ«فيديو كليب» الخاص بها على موقع «يوتيوب»، أوائل ديسمبر الجارى، ووصلت إلى ٢ مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، كما يستعد لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد، على الطريقة ذاتها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

فى الحوار التالى مع «الدستور»، يكشف «جمال» كواليس تصوير «قصاد عيونى» فى اليونان، وأسباب تفضيله التصوير خارج مصر، ويرد على الانتقادات التى وجهت له بسبب «الموديلز» اللائى ظهرن فى الكليب.

■ بداية.. هل توقعت نجاح كليبك الجديد «قصاد عيونى» بهذا الشكل؟

- بذلت مجهودًا كبيرًا فى الكليب مع صناع الأغنية، الشاعر الغنائى أمير طعيمة، والملحن مدين، والموزع الموسيقى أحمد عبدالسلام، والماستر أمير محروس، والحمد لله فوجئت بردود أفعال قوية حول الأغنية عقب طرحها على «يوتيوب»، وأعتقد أن النجاح الكبير الذى حققته نتاج لهذا المجهود، وسعيد جدًا به.

■ كيف اخترت شركة الإنتاج؟

- كان أمامى أكثر من عرض لشركات إنتاج، من بينها شركة إسبانية وأخرى يونانية، وفى النهاية قررت التعاون مع الشركة الأخيرة، وتم تصوير الكليب فى عدد من المناطق فى اليونان بقيادة المخرج شريف فرنسيس.

■ لماذا تصور معظم أعمالك خارج مصر؟

- توجد أماكن تصوير جيدة وممتازة فى مصر بالطبع، لكن قرار اختيار مواقع التصوير يعود لشركة الإنتاج، كما أن التصوير خارج مصر يكون مناسبًا لفريق العمل وأكثر سهولة فى بعض الأحيان.

■ إلى أين وصل ألبومك الغنائى الجديد؟

- أواصل حاليًا وضع اللمسات النهائية على الألبوم، واتفقت مع شركة «مزيكا» على طرح أغانيه تباعًا على طريقة الـ«فيديو كليب»، بواقع أغنية كل أسبوعين تقريبًا، وكانت البداية بـ«قصاد عيونى»، وخلال الأيام المقبلة سنطرح أغنية جديدة. وتصوير جميع أغنيات الألبوم على تلك الطريقة راجع إلى أن الأغنية المصورة أقرب للجمهور، وتدعم نجاح أى ألبوم غنائى.

■ هل ترى أن طرح الأغانى «السينجل» أفضل من الألبوم؟

- نعم، أرى أن هذه الطريقة أفضل وتُحقق نجاحًا أكبر من طرح الألبوم كاملًا، فطرح ١٠ أغنيات أو أكثر بشكل مفاجئ ومرة واحدة على الجمهور يظلم عددًا منها، لكن عند طرح أغنية واحدة كل فترة، فإن الجمهور يتابعها ويستمع إليها جيدًا إلى أن تستقر فى وجدانه، ما يؤدى فى النهاية إلى نجاح الألبوم ككل عند طرحه.

■ كم استغرق تحضير الألبوم؟

- آخر ألبوماتى «يلا نعيش» كان فى ٢٠١٦، وألبومى الجديد استغرق عامين تقريبًا، وعند تحضيرى لأى عمل فنى أفضل التركيز والتأنى فى اختياراتى، لأننى أحرص على عدم طرح أغنية للجمهور دون المستوى، وأتطلع دائمًا لتقديم محتوى جيد، لاحترامى ثقافة جمهورى الموسيقية، القادر على تقييم الأغنية، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان أو الموسيقى، وهذا هو سبب التأخر الزمنى بين عمل وآخر.

وأتعاون فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، من بينهم أمير طعيمة، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، ونورالدين محمد، ومدين، وعزيز الشافعى، وأحمد زعيم، وأحمد إبراهيم، وتوما، ووليد فايد، وإسلام على، وطارق توكل، وجيزو، كما لحنت بعض أغانيه بنفسى.

■ بماذا ترد على الانتقادات الموجهة لك بسبب «موديلز» كليباتك؟

- اختيار «الموديلز» فى الأغنيات التى أصورها يرجع فى النهاية إلى رؤية المخرج، وأعتقد أن هذه الانتقادات توجه بسبب جمال «الموديلز» الطاغى وليس لظهورهن بشكلٍ غير لائق أخلاقيًا، لذا لا أعتبر ذلك انتقادًا، فمن الطبيعى أن تظهر «الموديل» بشكل يتلاءم مع كلمات الأغنية والجو العام لتصويرها ومشاهدها.

■ ما أقرب أغنياتك إلى قلبك؟

- «توكلنا على الله» و«نشيد العاشقين» من أكثر الأغنيات المقربة إلى قلبى، بجانب أغنية «اضحكى»، فالثلاث أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور فى مصر والوطن العربى، وأصبحت من بين الأغنيات الرئيسية فى أى حفل زفاف نظرًا لطبيعة كلماتها، وهو أمر يسعدنى جدًا.

■ كيف ترى نجاح مصطفى شوقى زميلك فى رحلتك الفنية بأغنيتيه «ملطشة القلوب» و«وحشتونى»؟

- سعيد جدًا بنجاحه، لأن «مصطفى» واحد من الملحنين المميزين، وهو من وضع لى ألحان أغنية «توكلت على الله»، كما أنه موهوب على مستوى الغناء أيضًا، ولديه إصرار كبير على النجاح، وهو ليس مطربًا أو ملحنًا جديدًا على الوسط الفنى، ووصل إلى هذا النجاح بعد سنوات طويلة من الكفاح، وأتمنى التعاون معه مجددًا.

■ هل تفكر فى التمثيل؟

- ليس لدىّ مانع من خوض التجربة، لكنى أريدها أن تأتى من خلال عمل فنى جيد يليق بجمهورى، وأتمنى أن يكون من خلال فيلم سينمائى وليس مسلسلًا دراميًا، لأن الأخير يستغرق وقتًا طويلًا فى تصويره.

■ أخيرًا.. ماذا ستقدم فى الفترة المقبلة؟

- أستعد لطرح ثانى أغنيات ألبومى الجديد بعنوان «النهاية»، التى أتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى نور الدين محمد، والموزع الموسيقى وليد فايد، وهى من ألحانى وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، كما أستعد لإحياء حفل غنائى بمناسبة رأس السنة الميلادية، الثلاثاء المقبل، داخل إحدى القرى السياحية فى مدينة الإسماعيلية.

