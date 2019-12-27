حسن راتب يكتب: حفاوة بالغة بذوى القدرات الخاصة

لقد قرأت ما قرأت وسمعت ما سمعت، فما قرأت وما سمعت أروع من أن يصبح المجتمع بالفعل يقدر أبناءه من ذوى القدرات الخاصة، ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لأنه بذلك يصبح بالفعل المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات، ليس هذا وحسب، بل إنه يصبح بحق مجتمعًا مثاليًا يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى أن تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة ليس مجرد شعارات، بل هو غاية سامية وتصرف إنسانى فى منتهى النبل والروعة.

وبينما كنت أتابع عن قرب تلك الاحتفالية الإنسانية شعرت بما لا يدع مجالًا للشك أنه بالفعل من دواعى الفخر والاعتزاز أن نرى أبناءنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة فى مختلف المجالات وليس المجال الرياضى فقط.. وتكمُن أهمية ذلك فى أنه يثبت مدى قدرة هؤلاء على تحدى الصعوبات والتغلب عليها، كما أن الدولة تولى عناية خاصة بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم، فنعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك بالطبع لن يتحقق إلا من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم.. وذلك يتم بجانب القيام باكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم فى إطار التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

والحق يقال، إن ما تقوم به الدولة من إجراءات فى هذا الشأن شىء يدعو للتفاؤل، ويضع أيدينا على مسألة مهمة وهى أن القادم سيكون أفضل إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع السيد الرئيس لأن يطلب من الحكومة ضرورة ترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات، فعلى صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانيات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاجين الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانيات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات، جميعهم على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، فضلًا عن ذلك نجد أنه من الأهمية بمكان البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات، خاصةً الرياضية منها.

أما فيما يتعلق بمجال التشغيل والتدريب فإن احتفالية «قادرون باختلاف» ألقت الضوء على ضرورة وضع برامج تدريبية لذوى القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانيات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.

أما على صعيد نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، فإنه على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص العمل على مكافحة ظاهرة التنمر، والشىء الرائع حقًا فى هذا الأمر أنه تحول فى هذه الاحتفالية إلى توجيه رئاسى ليتم اتخاذ ما يلزم لتنفيذه سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

وفى مشربنا فإن قيمة وأهمية الأشياء تكمن فى خلفيتها التاريخية وهو ما يدفعنى إلى القول إن أهمية هذا الأمر تكمن فى أن مصر الفرعونية كانت أول دولة فى العالم تحرص على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، فهناك بردية من الأسرة ٢١ تقول: «لا تسخر من أعمى، لا تهزأ من قزم، لا تقف فى طريق رجل أعرج، لا تكن عابس الوجه حينما يكون قد تعدى الحدود.. لا يعلو صوتك بالصراخ عندما يخطئ».

وإحقاقًا للحق فإن الدنيا قد تغيرت خلال السنوات الأربع الأخيرة، خاصة أنه تم إقرار قانون الإعاقة تزامنًا مع تحقيق البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، واختيار نواب فى البرلمان من ذوى الإعاقة، علاوة على وجود كود إتاحة يطبق فى جميع المدن الجديدة، وفى هذا الصدد يمكننا القول إن إنجازات عديدة سطرتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل انتصارًا لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، خاصة أن نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع المصرى تمثل حوالى ١٠٪، بما يعنى وجود ١٠ ملايين بيت يضم واحدًا من ذوى الاحتياجات، ولم تترك الدولة المصرية تلك الفئة دون أن تحفظ لها حقوقها، فنجد أن الدستور المصرى نص على تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب والبداية كانت مع إعداد دستور ٢٠١٤، الذى نص صراحة على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس نواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

وتتزايد اهتمامات الدولة بذوى القدرات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الإنسانية، وتأتى فى مقدمة تلك المبادرات التى تعتبر شاهدة على انحياز الدولة المصرية لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذى عانت منه تلك الفئة لفترات طويلة، المبادرة الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلانه أن عام ٢٠١٨ هو عام ذوى الإعاقة، الذى شهد أيضًا إطلاق العديد من المبادرات الحكومية والشعبية لدعم تلك الفئة ودمجها بصورة كاملة فى المجتمع.

واللافت للنظر أنه فى نهاية عام ٢٠١٨ رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى أن ينتهى العام دون دعم إضافى لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أعلن خلال مشاركته فى احتفالية «قادرون باختلاف»، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية عن تخصيص ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والمتابع للحياة السياسية يتأكد وبما لا يدع مجالًا للشك أنه منذ أن انتهجت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة، لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء جميع القضايا المطروحة للنقاش، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

وفى سياق متصل فقد تم إنشاء مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو المركز الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عربيًا وإفريقيًا، فضلًا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس، وإلى جانب الجهود والمبادرات الرئاسية والحكومية كان لمجلس النواب دور فعال ومحورى فى سبيل دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومنها إقرار مشروع قانون ذوى الإعاقة، وكذلك قانون المجلس القومى للإعاقة الذى تضمن تشكيل المجلس بما يحمى حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكون منصة مهمة لتلقى الهموم والعمل على حلها، فضلًا عن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانونين.

وبالنسبة للجانب الدستورى المتعلق بذوى القدرات الخاصة ومع إجراء تعديلات دستورية فى عام ٢٠١٩ نصت المادة ٢٤٩ من الدستور على «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون»، الأمر الذى يؤكد حماية حقوقهم والتمثيل بالمجالس النيابية.

أما بالنسبة لمصطلح ذوى الاحتياجات الخاصة فهو مصطلح واسع يبدأ من الأشخاص الذين يعانون من خللٍ بسيط فى النمو أو الحس أو الإدراك إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات واضحة جسديّة أو عقلية أو نفسية من جميع الأعمار والأجناس والتى تنتشر بعدة أنواع ومسميات مختلفة، ما بين البسيط منها مثل بطء التعلم إلى الحاد وهو الذى يتمثل فى التخلف العقلى، وما بين حساسية العظام إلى هشاشة العظام، وبالتالى تظهر أهميّة معرفة نوع وحدة الإعاقة التى يعانى منها كل فرد من ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تحديد نوعيّة العلاج المناسب والطرق المتبعة فى ذلك.

والدراسات والأبحاث العلمية تتفق جميعها على أن البيئة المحيطة بأصحاب الإعاقة تلعب- مهما كان نوعها- دورًا مهمًا فى التطور الإيجابى أو السلبى للإعاقة والروح المعنوية والراحة النفسية للمعاق، والتى تنقسم بشكل رئيسى إلى بيئتين:

إحداهما: البيئة الإيجابية، وهى البيئة الداعمة للفرد المعاق الموجود ضمنها، بحيث تتقبّل إعاقته وتحتضنه وتوفّر له الدعمين النفسى والمعنوى، بالإضافة إلى دفعه نحو التطوّر والتقدم من خلال ضمه إلى المراكز العلاجية المناسبة.

والثانية: البيئة السلبية، وهى البيئة التى يبقى أفرادها غير متقبّلين لوجود فرد معاق بينهم، مما ينعكس بشكل سلبى على نفسية ومعنوية الفرد المعاق، ويجعل من الصعب عليه التطوّر والتقدم فى العلاج.

خدمات المجتمع تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة.. وهنا ينبغى أن نضع فى الاعتبار أنه يقع على عاتق المجتمع بما يحتويه من جهات مسئولة وأصحاب القرارات ومراكز أهلية الجزء الأكبر فى توفير الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة على اختلاف إعاقاتهم وقدراتهم.. ومن أبرز ما يقع على عاتق الدولة فى هذا الشأن ما يتمثل فى سن القوانين الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث توفر لهم العيش بأمان ضمن المجتمع، كما توفر لهم الحماية التامة لحقوقهم الشرعية دون المساس بها، إلى جانب توفير مراكز خاصة، بحيث لا يقتصر دورها على توفير أساليب التشخيص لحالات الإعاقة، بل يتعدى ذلك بكثير بحيث تعمل هذه المراكز على تأهيل المعاقين وتدريبهم وتمكينهم ضمن المجتمع والأسرة، كما تستهدف أفراد أسرة المعاق بعدة دورات تثقيفية وتوعوية تعرفهم أهميّة دورهم فى المنزل، والاستمرار بتقديم خدمات التأهيل والدعم للفرد المعاق، بالإضافة إلى توفير جلسات التفريغ النفسى للآباء المتأثرين نفسيًا بحالة طفلهم المعاق، وتقع على عاتق المجتمع أيضًا مسألة القيام بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع باقى أفراد المجتمع، بحيث يوفر لهم ذلك مشاعر التقبل والاحترام من قبل المجتمع بعد التمكن من التعرف عليهم بوضوح وفهم قدراتهم وإمكانياتهم، ويكون ذلك من خلال دمج الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس العادية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل الملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الشركات والمديريات والمؤسسات العامة.



