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ضبط بضائع غير صالحة ومنتهية الصلاحية بالغربية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:26 م
مباحث التموين
مباحث التموين
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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نجحت مباحث التموين بالغربية، اليوم الجمعة، في مصادرة طن ونصف الطن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص، بقرية بطينة، التابعة لمركز المحلة، و٣٠٠ كيلو مكرونة منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بضبط 1.5 طن مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع مخللات بدون ترخيص بقرية بطينة التابعة لمركز المحلة الكبري، ملك المدعو "محمد. ا. س" 34 عاما.

كما تم ضبط 300 كجم مكرونة منتهي الصلاحية داخل مخزن بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا ملك "حاتم. خ. ا"43 عاما، مقيم بقربة كفر شقرف نفس دائرة المركز.

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتجري شئونها.

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