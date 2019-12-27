"إعلام القاهرة" تدرب واعظات الأوقاف

وجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكلية الإعلام وعميدتها الدكتورة هويدا مصطفى، وجامعة القاهرة ورئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، على منح مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.



يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي ممثلة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة منح مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة شهادة إتمام دورة التأهيل الإعلامي لواعظات الأوقاف اللائي أنهين دورة التأهيل الإعلامي والتواصل المجتمعي التي عقدت بمركز التدريب والتأهيل الإعلامي واستديوهات الكلية.

