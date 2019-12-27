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عالم

إيطاليا ترفض التدخلات الخارجية فى الأزمة الليبية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:33 م
مارينا سيريني
مارينا سيريني
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وصفت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني الوضع في ليبيا بأنه لا يزال مقلقًا للغاية، وقالت إن هناك حاجة ملحة لمنع تدخل الجهات الخارجية الفاعلة  فى الأزمة الليبية.
وأشارت سيريني، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة آكى الإيطالية اليوم الجمعة إلى أن ليبيا تمثل بالنسبة لبلادها "الملف الدولي الرئيسي".

وأضافت: "نحن البلد الأكثر اهتمامًا بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني هناك".

وقالت سيريني "إن الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالشأن الليبي، تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات، أيضًا تلك ذات الطبيعة العسكرية، والتي بالتأكيد لن تدعم الاستقرار هناك".

وحذرت سيريني من أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا "على وجه الخصوص حول طرابلس، سيكون الليبيون، خاصة المدنيون، هم أول الضحايا".

وأضافت نائبة وزير الخارجية: "أكدنا في هذه الأيام لجميع محاورينا أن المسار الرئيسي يظل مسارًا سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إحداث توازن في المصالح المتعارضة، وخلق ظروف السلام والاستقرار، التي تعد ليبيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط، في أمس الحاجة إليها".

وأردفت: "لهذا السبب نشعر بالمسئولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة لجعل مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين".

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