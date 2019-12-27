كازاخستان تقرر وقف تشغيل طائرات "بيك إير"

أعلنت السلطات الكازاخية وقف استخدام أسطول طائرات شركة "بيك إير" الكازاخية، اليوم الجمعة، بعدما لقي 15 شخصا، على الأقل، حتفهم وأصيب العشرات في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للشركة في وقت مبكر من اليوم بعد وقت قصير من الإقلاع في جنوب شرق البلاد.

واصطدمت الطائرة، وهي من طراز "فوكر 100" بحائط خرساني قبل أن تصطدم بمبنى سكني من طابقين.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن نائب رئيس الوزراء رومان سكلاير قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة السابقة ألماتي إن الطائرة كانت تحمل 98 شخصا من بينهم خمسة هم أفراد الطاقم.

وهناك 49 مصابا من بينهم 18 في حالة خطيرة.

وكانت الطائرة في طريقها من مدينة ألماتي إلى العاصمة نور سلطان.

وقال سكلاير إن ذيل الطائرة لمس الأرض مرتين خلال الإقلاع قبل أن ترتفع الطائرة، وقد يكون ذلك السبب وراء حادث التحطم.

من بين الركاب أوكرانيان ومواطن قيرغيزي وآخر صيني. ولقي الطيار حتفه جراء الحادث.

ونقلت "بلومبرج" عن موقع "فلايت رادار 24" المعني بحركة رحلات الطيران التجارية، أن عمر الطائرة كان 23 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن المبنى لم يكن مأهولا لدى اصطدام الطائرة به.

وأعرب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن تعازيه، وقال إنه شكل لجنة حكومية لتحديد ملابسات الحادث، مضيفا أن المسؤولين عن الحادث سيعاقبون بشدة وفقا للقانون.

ونقلت وكالة "كازينفورم" عن الرئيس إعلانه غدا السبت يوم حداد وطني، وجرى إنشاء شركة "بيك اير" في عام 2011، وهي شركة طيران محلية تقدم جميع الخدمات الخاصة بمجال الطيران، ومقرها الرئيسي يقع في "مطار أورلاسك" بشمال غرب كازاخستان، بحسب "مركز كابا للطيران". ويقول موقع "بيك اير" إن الشركة تقوم بتشغيل 100 طائرة طراز "فوكر 100"، متوسط أعمارها 26 عاما.