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تكنولوجيا

حاسب جديد يعمل يوما كاملا دون شحن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:45 م
حاسب Galaxy Book
حاسب Galaxy Book S
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أصبح حاسب Galaxy Book S الذي كشفت عنه سامسونج منذ مدة أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.

ومن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونج، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، والمنافذ التي زود بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.

وحصل الحاسب على هيكل أنيق من الألومينيوم بسمك 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، ويبلغ وزن هذا الهيكل 0.96 كلجم فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 جيجابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.

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