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الصحة

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:28 م
أورام السرطانية
أورام السرطانية
وكالات
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أظهرت دراسة أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون يمكن أن يجعل سرطان الثدي ينمو بشكل أسرع.

وقال الباحثون إن الخلايا السرطانية تمتص الدهون من الدم، حيث أطلق عليها اسم "غداء مجاني" للورم.

ولطالما علم العلماء أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، دون معرفة كيف يحدث ذلك بالضبط.

وفي الدراسة، وجد فريق البحث من "نيو هامبشاير"، الولايات المتحدة، أن خلايا سرطان الثدي يمكنها التهام كميات كبيرة من الدهون، المستمدة من جزيئات غنية بالدهون، موجودة في مجرى الدم.
وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Lipid Research، عن أن السرطان يمكن أن يكون محصنًا من العقاقير الطبية، التي طُوّرت لمنع إنتاج الدهون الخاصة به لينمو.

ويشير الاكتشاف الحديث إلى أن الأورام يمكنها سحب الدهون من الدم.
وقال ويليام كينلاو، الباحث البارز وأستاذ الطب الفخري في دارتموث: "إن الآلية التي أوضحناها توفر صلة مباشرة بين الدهون الغذائية وبيولوجيا الورم. ويوضح عملنا الجديد أن خلايا سرطان الثدي يمكن أن تبتلع كميات كبيرة من الدهون المشكَّلة من الدم، باستخدام آلية غير متوقعة من امتصاص جزيئات الدهون تسمى "التسمم الذاتي للبروتينات الدهنية".

واستطرد: "يؤدي الامتصاص إلى إعادة برمجة التمثيل الغذائي للخلايا للاستفادة من هذا "الغداء المجاني"، ويكشف وجود صلة مباشرة بين بيولوجيا الدهون الغذائية وبيولوجيا الخلايا السرطانية."

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