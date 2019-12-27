الجيش الليبي: 4 كيلومترات فقط تفصلنا عن قلب طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الجمعة، سيطرة قوات الجيش على طريق المطار بـ طرابلس، بالتزامن مع سيطرة الجيش على منطقة الحرشة غرب الزاوية.



وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، في تصريحات لـ"العربية"، إن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.



وأكد أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من تصفية مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف.



وأشار المحجوب إلى أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.