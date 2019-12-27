أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الحيض

آلام وتقلصات أسفل البطن قبل وأثناء الدورة الشهرية من المشاكل الشائعة، وقد تمنع شدتها من القيام بالمهام اليومية الاعتيادية.



وتحدث هذه التقلصات بسبب هرمون بروستاجلاندين، الذي يدفع عضلات الرحم للتقلص ليقوم بطرد البطانة غير المرغوب فيها. وتقل هذه الآلام بعد الولادة ومع التقدم في العُمر.

نستعرض أفضل علاجات منزلية لتخفيف هذه التقلصات:

اشربي المزيد من الماء.

الكمّادات الدافئة، والحمّام الدافئ من أفضل اطرق تخفيف هذه الآلام.

تناولي منتجات الألبان، فقد وجدت الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" تقلل من تقلصات الدورة الشهرية.

تشير دراسات أخرى إلى أن نقص المغنيسيوم عامل مساعد على زيادة آلام الدورة الشهرية.

الزنجبيل من العلاجات الفعّالة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

التمارين الرياضية تساعد على تحسين تدفق الدم، وتخفيف التوتر، وبالتالي تقليل التقلصات.