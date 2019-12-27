توافد متظاهري العراق إلى ساحة التحرير

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، بتوافد عشرات المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.



وذكرت الشبكة في نبأ عاجل، أن المتظاهرين توجهوا إلى ساحة التحرير ومقرات حزبية رافعين شعارات مناهضة للأحزاب السياسية بالعراق.



وفي سياق متصل، امتنع المرجع الديني علي السيستاني، الجمعة، عن التعليق عن الأوضاع الراهنة خلال هذه الفترة إثر تقديم استقالة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح استقالته للبرلمان، فضلًا عن استمرار الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.



وقال السيستاني في بيانه، إن خطبة الجمعة لن تتناول الشأن السياسي الجاري، في خطوة نادرة تزامنت مع تصاعد حدة الخلافات بشأن ترشيح بديل لرئيس الوزراء السابع بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 المستقيل.