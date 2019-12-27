5 نصائح لتجنب أضرار القهوة

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث أن القهوة مشروب صحى، ولكن الاستهلاك الخاطئ للقهوة يمنعك من التمتع بفوائدها على أكمل وجهة



نشر موقع healthline العديد من النصائح للتمتع بكوب قهوة صحي ومفيد، إليك هذه النصائح:



1- لا تتناول القهوة بعد الخامسة مساءً؛ لأن ذلك سيؤثر على جودة نومك ويصيبك بالأرق، فالأفضل تناولها في النصف الأول من اليوم فقط.



2- تجنب إضافة السكر للقهوة، فإذا قمت بتحويل قهوتك بانتظام إلى مشروب محلى بالسكر، فقد تتخلص من الفوائد الصحية الشاملة للقهوة.



3- اختر نوع القهوة

يمكن أن تختلف جودة القهوة اعتمادًا كبيرًا على طريقة المعالجة وكيفية زراعة حبوب القهوة، يمكنك شراء حبوب البن العضوية.



4- توقف عن الإفراط في القهوة

على الرغم من أن تناول القهوة المعتدل صحي، فإن تناول الكثير من القهوة يوميًا قد يقلل من إجمالي فوائدها ويحولها لأمر ضار بالصحة، يكفيك كوبين من القهوة خلال النصف الأول من اليوم.



5- أضف القرفة للقهوة

تشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، لذا فهي صحية ومفيدة، يمكنك إضافة نصف ملعقة من القرفة للقهوة عند إعدادها.

