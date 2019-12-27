الجيش الليبي يسيطر على طريق مطار طرابلس

قالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، إن الجيش الوطني سيطر على "الحرشة" في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وطريق مطار طرابلس، وفقا لموقع "ميدل إيست أونلاين".



وقال الموقع إن الجيش الليبي يتقدم في طرابلس رغم التهديد التركي بالتدخل، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن من التقدم في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس رغم التهديدات بالتدخل التركي لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.



وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تخوض اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة بمحور صلاح الدين، وسط تراجع قوات الوفاق.