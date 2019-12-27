فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "نور حياة" بالمنوفية خلال أسبوع

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم فحص 1000 مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة العاشرة من المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعيات خيرية بالمحافظة بمركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجاري.



وأشار عادل درغام، مدير جمعية خيرية بالمنوفية، إلى أن القافلة العاشرة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج، وكذا عمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.



كما أوضح درغام أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان بالمحافظة، كما قامت الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهابا وإيابا خلال فترة عمل القافلة.