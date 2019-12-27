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اقتصاد

%20.4 استحواذ الأجانب على تداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:56 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بقيمة 201.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 10.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6% من إجمالي تعاملات السوق.

واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.4%، والعرب على 9.1% خلال الأسبوع الماضى، بعد استبعاد الصفقات، أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 1.7 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.7% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.6% وسجل العرب 8.7%.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 856 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 185.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 33.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 408.9 مليون جنيه، بحجم تداول 145.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.8 مليار جنيه بحجم تداول 331.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.7 ألف عملية.

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