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محافظات

حملات موسعة لحماية المواطنين من الغش التجاري بالإسكندرية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:55 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نفذت إدارة التجارة الداخلية، برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، وفريق عمل الإدارة حملات موسعة بأنحاء الإسكندرية، بناءً على توجيهات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من الغش التجارى والمنتجات مجهولة المصدر، وحماية لحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة التجارة الداخلية عن ضبط وتحريز 14 موتور مياه أوتوماتيك بدون بيانات مجهولة المصدر معروضة بغرض البيع، تم ضبط وتحريز 90 عبوة مستحضرات تجميل "سبراي" بدون بيانات ومجهولة المصدر معروضة للبيع.

كما تم ضبط مصنع أحذية يقوم بتقليد أحذية ماركات عالمية وتحرير محضر لحماية الملكية الفكرية، وضبط وتحريز عدد 840 نظارة شمسية مقلدة لماركات عالمية وتحرير محضر لحماية الملكية الفكرية، وتحريز 80 كالون باب شقة غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.

وتم تحرير محضر استغلال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق بناء على شكوى إحدى شركات الأغذية، وتحرير محضر غش تجاري لإنتاج شيكولاته غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحرير محضر انتاج كريم شيكولاته بالبندق غير مطابق للمواصفات القياسية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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