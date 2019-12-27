مصرع طالب صدمه قطار في بني سويف

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة بمدينة بني سويف وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديد بمدينة بنى سويف ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.



وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعى "أحمد. خ. س، 19 سنة"، ومقيم بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.