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محافظات

الكشف على 700 حالة ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالوادى الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:42 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد علي مهدي
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أطلقت صباح اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، أولى قوافل مبادرتها "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بالوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس والجمعية الخيرية ببولاق.

وشهد إطلاق المبادرة اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندسة نادية ويصا، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.

وفي كلمته خلال انطلاق فاعليات القافلة أكد سكرتير عام المحافظة على دعم المحافظة الكبير للقافلة، والذي يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل وتسهيل الأمور أمام عمل القافلة لتقديم افضل خدمة طبية وعلاجية للمواطنين وأهالي المحافظة، وأضاف أن المحافظة تسعى إلى زيادة عدد القوافل الطبية التي تقدم خدماتها العلاجية المتكاملة لأهالي المحافظة وخاصة في القرى النائية والأكثر احتياجا.

من جانبه صرح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير أن قافلة اليوم بقرية الخرطوم تم خلالها إجراء الكشف الطبي على أكثر من 700 مواطن من أهالي مركزي الخارجة وباريس، منهم حالات سيتم إجراء عمليات جراحية لها من خلال أطباء المؤسسة، وحالات سوف يتم تسليم نظارات لها، وحالات تم صرف دواء لهم، مؤكدا أنه تم تقديم كل تلك الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان تماما.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نادية ويصا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع فرع المجلس ولجنة المرأة ذات الإعاقة والجمعية الخيرية ببولاق وشارك في تنظيمها عدد من شباب المجلس التطوعي للشباب بالوادى الجديد وأبناء قرية الخرطوم.

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