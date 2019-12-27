الكشف على 203 حالات فى قافلة مجانية بقريتى الزويدة وشماس بمطروح

أنهت مديرية صحة مطروح فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقريتي الزويدة وشماس، حيث إنه تم توقيع الكشف الطبى على 203 مرضى.



وقال الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل صحة مطروح أنه تم الكشف على 203 مرضى "عيادة الأطفال 65 مريضا، عيادة النسا 58 مريضا، عيادة الجراحة 88 مريضا، تحاليل طبية 43 مريضا، قياس ضغط وسكر 20 مريضا، تثقيف صحي 31 مريضة، أسنان 3 مرضى، استبيان 15 مريضا، أشعة 1 مريض".



وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم الكشف على المرضى وصرف العلاج مجانا، مؤكدا ذلك ضمن مبادرة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة لكل مواطن"، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.