قوافل مرورية لإنهاء تراخيص المركبات بقرى الوادى الجديد

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قوافل مرورية بالوحدات المحلية لمركز باريس وبلاط والداخلة، لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كل المركبات، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بتوفير سبل الخدمات الميسرة للمواطنين، خاصة القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة للتسهيل والتيسير عليهم من مشقة السفر، نظرا لتباعد المسافات بين المراكز وبعضها البعض بحضور رؤساء المراكز ونائبيهم ومديري إدارات المرور وموظفي المكاتب المختصة بتنفيذ الإجراءات وإنهائها على وجه السرعة.



وأكد اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الداخلة، خلال متابعته لأعمال القافلة، أنها جاءت لتخفيف العبء عن المواطنين بدءا من اليوم الجمعة، بحضور العقيد محمد سيف، والنقيب جمال على البرعي رئيس وحدة مرور الداخلة، مشيرا إلى أن خدمة المواطن تأتى في المقام الأول وعلى رأس أولويات القيادة السياسية والمحافظين.



وأوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة بلاط، أن أعمال القافلة مستمرة حتى نهاية اليوم لاستقبال المواطنين واستيعاب أكبر الأعداد الممكنة من أصحاب الترخيص حفاظا على قوة القانون ودواعي الأمن والسلامة المرورية.