بسبب الأمطار.. مصرع طالب صُعق بالكهرباء فى المنوفية

لقي شاب مصرعه بقرية جزيرة الحجر، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لصعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بشوارع القرية، ونقل ميتًا إلى مستشفى زاوية الناعورة.



تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من نائب مأمور مركز الشهداء محمد عبدالوهاب، يفيد بوصول الطالب "م. ا" 14 عامًا، مقيم بقرية جزيرة الحجر، دائرة مركز الشهداء، جثة هامدة لمستشفى زاوية الناعورة.



أقر الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة يرجع إلى تعرض الشاب لصعقة كهربائية، وبسؤال والد الشاب أقر بأنه لمس أحد أعمدة الإنارة، بعد أن تعرضت القرية لأمطار مساء أمس.



وتم تحرير محضر رقم 8013 إداري مركز الشهداء، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.