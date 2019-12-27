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تسلا تبدأ إنتاج أولى سياراتها المصنعة فى الصين.. الإثنين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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تبدأ شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في إنتاج سياراتها المصنوعة في الصين يوم الإثنين المقبل، في إنجاز كبير لشركة إيلون موسك في الوقت الذي تستعد فيه للتوسع في أكبر سوق للسيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ممثل لشركة تيسلا في تصريحات هاتفية اليوم الجمعة قوله إن أول 15 وحدة من سيارات سيدان من موديل 3،التي يتم تجميعها في مصنع تيسلا الجديد في شنغهاي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات دولار، وهو أول مصانع الشركة خارج الولايات المتحدة، سيتم نقلها إلى موظفي الشركة في 30 ديسمبر.
ويعتمد موسك، المدير التنفيذي للشركة، على المصنع المنشأ في الصين في مواصلة العمل من خلال الزخم الذي تحقق مؤخرًا للشركة في أكبر سوق بالعالم للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود بصورة عامة.
وسوف تنافس سيارات تيسلا موديل 3 السيارات الكهربائية، الذي يصنعها المنافسون المحليون مثل شركة نيو وشركة شبينج موتورز، إلى جانب المصنعين العالميين مثل "بي إم دابليو إيه جي" ودايملر إيه جي.
يشار إلى أن شركة تيسلا الأمريكية نالت إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10 % على سيارات السيدان موديل 3 المصنعة في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.
وجرى إدراج موديل 3 ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على موقعها اليوم.
وقالت تيسلا في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها موديل 3 المصنعة محليًا، سيكون حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

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